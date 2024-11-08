وزارة الطاقة: جهود وطنية للتنقيب عن النفط والغاز

وطنا اليوم:أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن هناك أعمال استكشاف عن النفط والغاز في العديد من مناطق المملكة ومنها حقل الريشة الغازي، لكن لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن قدرات تصديرية.

وقالت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة ليندا النعيمات، إنّ كميات الغاز التي تنتج من حقل الريشة ربما تكون لسد جزء فقط من احتياجات الطاقة المحلية، وتساهم في خليط الطاقة الكلي، إلا أنه لا يمكن الحديث حاليا عن قدرات تصديرية، وإن تطوير حقول الغاز تحتاج لمزيد من الوقت وسنوات من العمل.

وأشارت إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز في حقل الريشة تسهم في دعم قطاع الصناعة المحلي، ضمن إطار دعم الصناعات المحلية التي باشرت فيه الوزارة بتزويدها بالغاز وانعكاساته الإيجابية على القطاع، من حيث تقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في فرص العمل.

وأكدت النعيمات أن هناك ضرورة للتعامل بعقلانية مع سقف التوقعات في هذا الشأن الاقتصادي الحساس، والتأكد من النظر لواقع القطاع بشمولية وبنظرة استراتيجية.

وكان مدير المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة بهجت العدوان، قد قال إنّ الدراسات بينت وجود كميات تجارية في حقل الريشة الغازيّ تقدر بـ9.4 تريليون قدم مكعب.

وأضاف العدوان أن الدراسات تشير إلى وجود كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة الغازي.