وزير فلسطيني: نثمن جهود الملك لدعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:ثمّن وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يثمنان دائمًا جهود جلالته ومواقفه الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني.

وأكد حجاوي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، أن الموقف الأردني جاء حاسمًا لمسألة تهجير الشعب الفلسطيني التي أطلقها الاحتلال واصفًا أهمية الأردن بالنسبة لفلسطين بأنها الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن مشاركة فلسطين في المنتدى العالمي الحضري تهدف إلى إيصال رسائل مهمة من الشعب الفلسطيني إلى العالم، وتوصيف الحالة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ونقل استعدادات الحكومة الفلسطينية والخطط التي أعدتها من أجل التدخل لإعمار غزة، وأيضًا في موضوع الإغاثة.