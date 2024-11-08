بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزير فلسطيني: نثمن جهود الملك لدعم القضية الفلسطينية

8 نوفمبر 2024
وزير فلسطيني: نثمن جهود الملك لدعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:ثمّن وزير الحكم المحلي الفلسطيني سامي حجاوي، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته لدعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يثمنان دائمًا جهود جلالته ومواقفه الثابتة والداعمة للحق الفلسطيني.
وأكد حجاوي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر، أن الموقف الأردني جاء حاسمًا لمسألة تهجير الشعب الفلسطيني التي أطلقها الاحتلال واصفًا أهمية الأردن بالنسبة لفلسطين بأنها الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن مشاركة فلسطين في المنتدى العالمي الحضري تهدف إلى إيصال رسائل مهمة من الشعب الفلسطيني إلى العالم، وتوصيف الحالة الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ونقل استعدادات الحكومة الفلسطينية والخطط التي أعدتها من أجل التدخل لإعمار غزة، وأيضًا في موضوع الإغاثة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:05

مسؤول أميركي لـ”الشرق”: أبلغنا قطر أن وجود قادة “حماس” بالدوحة لم يعد مقبولاً

08:05

الاحتلال يشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية

01:03

جماهير الحسين إربد و”Villagers Group” تستقبل الأبطال في مطار الملكة علياء بعد العودة من انتصار أوزبكستان

22:14

غفوة حزبية.. فكم تستمر ،،،

20:38

مغير السرحان يقسو على الأهلي في درع الاتحاد

20:22

الأردنيون على موعد مع انخفاض جديد على درجات الحرارة

20:20

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل الشريقي والقاسم

20:04

مَن هم المرشحون لتولي المناصب العليا في إدارة ترمب الثانية؟

19:37

عشرات المفقودين بفيضانات إسبانيا المدمرة

19:25

نتنياهو: نتجهز لأي احتمالات مع وجود مبارايات في أوروبا

19:12

الفاو : أسعار الغذاء العالمية سجلت بتشرين الأول أعلى مستوى في 18 شهرا

19:09

صورة تأسر المتابعين.. الملكة رانيا وحفيدتها في أوّل اجتماع زوم

وفيات
وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024