بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

منذ 7 ثواني
ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

وطنا اليوم:ألمحت فيفيان جينا ويلسون ابنة الملياردير إيلون ماسك إلى أنها ستغادر الولايات المتحدة بعدما فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، وهو المرشح الذي دعمه والدها بعشرات ملايين الدولارات.
وقالت ويلسون (20 عاما)، التي كانت ذكرا وغيرت جنسها، “فكرت في هذا لمدة، لكن الأمس (اقتراع الثلاثاء) أكد لي الأمر. لا أرى أن مستقبلي في الولايات المتحدة”.
وأضافت في منشور على منصة “ثريدز” -أمس الأربعاء- أنه “حتى لو كان (ترامب) سيبقى في المنصب 4 سنوات، وحتى لو بشكل سحري لم تتحقق سياساته المناهضة للمتحولين جنسيا، فإن الناس الذين صوتوا لذلك بإرادتهم لن يبرحوا مكانهم في أي وقت قريب”.
وويلسون ليست على وفاق مع والدها الذي قدم دعما كبيرا لحملة ترامب. وماسك هو أغنى رجل في العالم ويقود شركتي سبيس إكس وتسلا وموقع إكس للتواصل الاجتماعي.
وصرح ترامب خلال الحملة بأنه يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز بالانتخابات، ورد عليه ماسك بأنه مستعد للعمل في الإدارة الأميركية.
وكان ماسك قال -في مقابلة أجريت يوليو/تموز الماضي- إن ويلسون قتلها “فيروس عقلية الووك”. وأضاف الوالد أنه قد “خُدع” وأجاز خضوعها لعمليات تغيير الجنس.
وردّت ابنته في مقابلة أخرى بأن والدها “بارد” و”سريع الغضب”، كما وصفته بالنرجسي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

20:46

مدارس بلا تنمر

20:36

إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

20:29

هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” عن حملة مملكة الزمن

20:19

هاجم نتنياهو بشدة..غالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024