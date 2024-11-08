عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

وطنا اليوم_إشتكى سائقو الشاحات من تكدس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة .

وقالوا ، أنه مضى على هذا الوضع المُزري 3 أيام .

وأضافوا ، أن إدارة الميناء اعلمتهم أن المشكلة لدى دائرة الجمارك ، في حين ولدى مراجعتهم للجمارك ، قالت لهم ، أن المشكلة لدى إدارة الميناء ، دون تمكنهم من معرفة الجهة المتسببة بهذه المشكلة ..!!!

وبيّنوا ، انهم ينتظرون 3 أيام في مجمع الشاحنات في منطقة الراشدية ، وان عليهم الآن إنتظار يومين او 3 أيام أخرى داخل الميناء .

وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لحل المشكلة ، حيث تأخيرهم لهذه المدة سيؤدي إلى رفع تكلفة الشحن وبالتالي تكلفة البضائع .