بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

منذ 5 ساعات
عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

وطنا اليوم_إشتكى سائقو الشاحات من تكدس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة .

 

وقالوا ، أنه مضى على هذا الوضع المُزري 3 أيام .

 

وأضافوا ، أن إدارة الميناء اعلمتهم أن المشكلة لدى دائرة الجمارك ، في حين ولدى مراجعتهم للجمارك ، قالت لهم ، أن المشكلة لدى إدارة الميناء ، دون تمكنهم من معرفة الجهة المتسببة بهذه المشكلة ..!!!

 

وبيّنوا ، انهم ينتظرون 3 أيام في مجمع الشاحنات في منطقة الراشدية ، وان عليهم الآن إنتظار يومين او 3 أيام أخرى داخل الميناء .

 

وطالبوا الجهات الحكومية المعنية بالتدخل لحل المشكلة ، حيث تأخيرهم لهذه المدة سيؤدي إلى رفع تكلفة الشحن وبالتالي تكلفة البضائع .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024