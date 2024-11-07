مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

وطنا اليوم_تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال جولة ميدانية غير معلنة اليوم الأربعاء مركز أكديما لدراسات التكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية- الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وذلك لغايات تجديد اعتماد المركز لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي واستمرارا لسلسلة الجولات الميدانية المتواصلة على مختلف المنشآت الدوائية والغذائية في المملكة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقوف على أوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع .

وأكد مهيدات خلال الجولة على دعم المؤسسة لمراكز الدراسات الصيدلانيّة لتعزيز موقع الأردن الريادي في هذا مجال وجذب المزيد من الاستثمار ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.