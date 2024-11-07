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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

7 نوفمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

وطنا اليوم_عمان 7 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العظامات بوفاة عارف ارشيد العظامات، وإلى آل الطوال بوفاة شحادة شحادة سلامة الطوال.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة العظامات وآل الطوال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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