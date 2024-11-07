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إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

7 نوفمبر 2024
إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

وطنا اليوم:اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الخميس، فردين من الدرك الفرنسي في كنيسة تديرها فرنسا في القدس المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
جاءت عملية الاعتقال خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى القدس، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب، على وقع دخول أفراد مسلحين من الشرطة الإسرائيلية من دون إذن إلى موقع يضم كنيسة تديرها فرنسا.
وزير الخارجية الفرنسية الفرنسي وصف التحرك الإسرائيلي بأنه “وضع غير مقبول” ورفض دخول موقع موقع كنيسة “الإيليونة” الواقع في جبل الزيتون بسبب إيقاف الشرطة عنصرين من الدرك الفرنسي.
كما ذكرت الخارجية الفرنسية: “تصرف الشرطة الإسرائيلية غير مقبول.. وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس في الأيام المقبلة”.
وكان بارو قد وصل، الخميس، في زيارة قصيرة إلى والأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف البحث عن حلول دبلوماسية للحرب المشتعلة في غزة ولبنان، وفق ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وكتب بارو، في منشور على منصة “إكس”، فور وصوله: “عدت إلى إسرائيل لإجراء حوار صعب بشأن لبنان وغزة. فالحلول الدبلوماسية ممكنة .. حان الوقت لوضع حد للمأساة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023”.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.


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