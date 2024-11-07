بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أمطار غزيرة في تونس تتسبب في وفاة شخصين

7 نوفمبر 2024
أمطار غزيرة في تونس تتسبب في وفاة شخصين

وطنا اليوم:تسببت الأمطار التي تعيش على وقعها محافظة نابل الواقعة شمال شرقي البلاد في وفاة شخصين.
وأكد الهادي شبعان رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، (حكومية)، وفاة كهل جراء انزلاق دراجته النارية أثناء محاولة عبور وادي “بطين” بنابل، وكذلك في وفاة امرأة في عقدها الثالث بعد أن ضربتها صاعقة رعدية بمنطقة البسباسية من معتمدية الحمامات.
كما تم نقل امرأة ثانية للمستشفى بعد تعرضها لصاعقة رعدية تسببت في آلام في رأسها.
وأعلنت الحماية المدنية (الدفاع المدني) عن عمليات شفط المياه في مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية ومناطق أخرى من المحافظة.
وتشهد أغلب المحافظات في تونس هطول الأمطار بعد فترات انحباس طويلة متواترة.
ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي سجلت محافظات في شرق تونس هطل كميات كبيرة من الأمطار بلغت 108 مليمترات، ووصلت أعلاها إلى 189 مليمترات في منطقة سد وادي الرمل بمحافظة زغوان شمال شرقي البلاد.
ويعد البناء على مجاري الأودية أو في محاذاتها في مناطق عدة بتونس من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تضرر العديد من المنازل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة الجوف

10:02

دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن مستقرة

09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024