أمطار غزيرة في تونس تتسبب في وفاة شخصين

وطنا اليوم:تسببت الأمطار التي تعيش على وقعها محافظة نابل الواقعة شمال شرقي البلاد في وفاة شخصين.

وأكد الهادي شبعان رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث، (حكومية)، وفاة كهل جراء انزلاق دراجته النارية أثناء محاولة عبور وادي “بطين” بنابل، وكذلك في وفاة امرأة في عقدها الثالث بعد أن ضربتها صاعقة رعدية بمنطقة البسباسية من معتمدية الحمامات.

كما تم نقل امرأة ثانية للمستشفى بعد تعرضها لصاعقة رعدية تسببت في آلام في رأسها.

وأعلنت الحماية المدنية (الدفاع المدني) عن عمليات شفط المياه في مناطق سكنية ومؤسسات تعليمية ومناطق أخرى من المحافظة.

وتشهد أغلب المحافظات في تونس هطول الأمطار بعد فترات انحباس طويلة متواترة.

ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي سجلت محافظات في شرق تونس هطل كميات كبيرة من الأمطار بلغت 108 مليمترات، ووصلت أعلاها إلى 189 مليمترات في منطقة سد وادي الرمل بمحافظة زغوان شمال شرقي البلاد.

ويعد البناء على مجاري الأودية أو في محاذاتها في مناطق عدة بتونس من بين أكثر الأسباب التي تؤدي إلى تضرر العديد من المنازل