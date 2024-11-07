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تعديلات مؤقتة على رحلات الملكية الأردنية

7 نوفمبر 2024
تعديلات مؤقتة على رحلات الملكية الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الخميس، عن تعديلات مؤقتة على رحلاتها من وإلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، تزامنًا مع تحديث معدات الملاحة الجوية في المطار من قبل الجهات المعنية في تشرين الثاني الحالي، ما قد يؤثر على سير العمليات الاعتيادية.
وبحسب بيان قالت الشركة إنه قد تطرأ تغييرات على بعض الرحلات من وإلى العقبة تشمل الجدول الزمني أو إلغاء رحلات خلال الشهر الحالي.
وأكدت الشركة التزامها بتقديم أعلى مستويات الأمان وتقليل أي تأثير على مواعيد السفر، والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للحد من تلك التعديلات قدر الإمكان.
ودعت الشركة المسافرين إلى زيارة موقع الملكية الأردنية أو التواصل مع مركز الاتصال على 0096265100000 للحصول على أحدث المعلومات.


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