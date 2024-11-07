مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

وطنا اليوم_أعلنت الشبكة العربية للإبداع والابتكار عن اختيار السيد مهند شاهين رائد الأعمال والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد الابتكار العالمي عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار للدورة 2024-2027 نظراً لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجالات الابتكار لا سيما وهو يمثل مؤسسة عالمية مشهود لها بدورها الاستراتيجي في دعم مسيرة الابتكار العالمية

وقال رئيس مجلس ادارة الشبكة د. محمود عبد العال فراج في تصريح صحفي ان اختيار شاهين سيمثل إضافة ملموسة لأنشطة وفعاليات الشبكة العربية للإبداع والابتكار لا سيما تنفيذ رؤيتها في احتضان المشاريع والأفكار الابتكارية ودور تلك المشاريع في دعم الاقتصاد العالمي من خلال إسهامها في تقديم قيمة مضافة كما انه سيسهم وبشكل كبير في تعزيز التواجد الأكاديمي والمهني عبر خبراته المتنوعة في هذا الخصوص من خلال الدورات المتخصصة والبرامج التي تخدم مسار المبدعين والمبتكرين العرب

من جانبه رحب السيد مهند شاهين بهذا القرار مؤكداً ان الشبكة العربية للإبداع والابتكار مشروع عربي مميز ويحمل طموحات كبيرة ولا بد من تظافر الجهود لإسناد مهمة الشبكة وتنفيذ خططها وبرامجها الرامية إلى خلق جيل عربي قادر ان ينافس على مستوى العالم بالمشاريع الريادية والأفكار التي تحدث فرقاً واكد على انه سيعمل وبقية أعضاء المجلس وهياكل الشبكة المختلفة في تعزيز ثقافة الابتكار ودعم مسيرته في الوطن العربي عير شراكات عالمية مميزة