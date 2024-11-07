بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حرائق غابات هائلة تستعر في كاليفورنيا

7 نوفمبر 2024
حرائق غابات هائلة تستعر في كاليفورنيا

وطنا اليوم:اندلعت حرائق غابات بسبب الرياح القوية بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الخميس.
وأُمر عشرات السكان بالإخلاء ونقل عدد منهم إلى المستشفيات، فيما دُمرت العديد من المنازل الكبيرة.
واجتاحت النيران الأحياء، كما غطت منطقة ضخمة بدخان كثيف خانق.
وأظهرت مقاطع فيدو الحرائق الضخمة وهي تلتهم آلاف الهكترات من الغابات، بينما تحاول الأجهزة المختصة إخماد الحرائق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

21:38

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العظامات والطوال

20:46

مدارس بلا تنمر

20:36

إشكال دبلوماسي بين باريس وتل ابيب في القدس المحتلة

20:29

هيئة تنشيط السياحة تحقق إنجازًا دوليًا بفوزها بجائزة “أفضل حملة إلكترونية” عن حملة مملكة الزمن

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024