حرائق غابات هائلة تستعر في كاليفورنيا

وطنا اليوم:اندلعت حرائق غابات بسبب الرياح القوية بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الخميس.

وأُمر عشرات السكان بالإخلاء ونقل عدد منهم إلى المستشفيات، فيما دُمرت العديد من المنازل الكبيرة.

واجتاحت النيران الأحياء، كما غطت منطقة ضخمة بدخان كثيف خانق.

وأظهرت مقاطع فيدو الحرائق الضخمة وهي تلتهم آلاف الهكترات من الغابات، بينما تحاول الأجهزة المختصة إخماد الحرائق.