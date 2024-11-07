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تجدد القصف على الضاحية… والأوزاعي تنضم للمناطق المشمولة بالإخلاء

7 نوفمبر 2024
تجدد القصف على الضاحية… والأوزاعي تنضم للمناطق المشمولة بالإخلاء

وطنا اليوم_لم يتأخر رئيس أركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هاليفي بتنفيذ تهديداته بتوسيع الحرب في لبنان، لتشمل فجر اليوم الخميس مناطق جديدة بينها منطقة الأوزاعي التي دخلت ضمن دائرة الانذارات الحمراء بالإخلاء، وسبقها تدمير مبنى المنشية الأثري قرب قلعة بعلبك.

 

وجددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها فجراً مبنى في حارة حريك وآخر في تحويطة الغدير ومبان في الأوزاعي لجهة مطار رفيق الحريري بعد سلسلة ضربات عنيفة قبل ساعات بصواريخ ثقيلة وصلت أصداء انفجاراتها الى الجبل والمتن.

 

وعملت إدارة مطار رفيق الحريري على نقل الطائرات القريبة من المدرج المجاور للأوزاعي.


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