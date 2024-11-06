بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية.. ماذا قالت

7 نوفمبر 2024
أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية.. ماذا قالت

وطنا اليوم_ألقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطابا أمام حشد من مؤيديها، يوم الأربعاء، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

 

وقالت هاريس: “يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات”، مضيفة: “فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خضناه”.

 

 

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب هاريس:

النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها.

– هنأت ترامب على نصره ووعدته بمساعدته وفريقه في المرحلة الانتقالية.

– ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس ولكن للولايات المتحدة.

– أعترف بالهزيمة أمام ترامب ولكنني لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة.

– أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة.

– لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجل المستقبل.

– لن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون.

وهنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.

 

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس، “سيدلي بخطاب إلى الأمة” الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

 

وأضاف البيان أن بايدن تعهد “بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024