أول خطاب لهاريس بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية.. ماذا قالت

وطنا اليوم_ألقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خطابا أمام حشد من مؤيديها، يوم الأربعاء، بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت هاريس: “يجب أن نتقبل نتائج الانتخابات”، مضيفة: “فخورة جدا بالسباق الانتخابي الذي خضناه”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب هاريس:

النتيجة لم تأت كما كنا نتمناها، ولكن علينا قبولها.

– هنأت ترامب على نصره ووعدته بمساعدته وفريقه في المرحلة الانتقالية.

– ولاؤنا ليس لحزب أو رئيس ولكن للولايات المتحدة.

– أعترف بالهزيمة أمام ترامب ولكنني لن أتخلى عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة.

– أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة.

– لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجل المستقبل.

– لن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون.

وهنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه في الانتخابات، ودعاه لزيارة البيت الأبيض، وفق ما أعلنت الرئاسة الأميركية الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس، “سيدلي بخطاب إلى الأمة” الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.

وأضاف البيان أن بايدن تعهد “بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد”.