جيش الاحتلال يسحب فرقة عسكرية من غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الفرقة 252 من قطاع غزة، الأربعاء، بعد ختام نشاطها في وسط القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “أنهت الفرقة 252 مهمتها في وسط قطاع غزة بعد عدة أشهر من القتال في المنطقة، حيث تمكنت من القضاء على عناصر حماس والبنية التحتية للحركة في المنطقة. وتم تكليف قوات الفرقة 99 بمسؤولية القتال في المنطقة”.

وزعم البيان القضاء على مئات المقاومين الفلسطينيين وتدمير أكثر من 10 كيلو مترات من الطرق الرئيسية تحت الأرض (الأنفاق)، بالإضافة إلى العشرات من المخابئ.