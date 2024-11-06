وزيرة التنمية : تخصيص 110 مساكن للأسر الفقيرة في الكرك

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وفاء بني مصطفى، إن جولتها الميدانية لمحافظة الكرك، اليوم الأربعاء، تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستمرارا للنهج الحكومي في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمالا لعقد مجلس الوزراء جلسته في المحافظة أخيرا ، ومتابعة مشاريع مرتبطة بالوزارة.

وأشارت خلال لقاء مع عدد من النواب ومجلس المحافظة، بحضور محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، ومدير عام الصندوق ختام الشنيكات، إلى أن الوزارة استحدثت مركزين للخدمات الاجتماعية الشاملة، في لواء مؤاب وقضاء غور المزرعة، وأنشأت وحدتين للتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة فيهما، كما استحدثت مركزا لتنمية المجتمع المحلي في لواء مؤاب، بهدف تسهيل الحصول على الخدمات المقدمة من الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.

وأكدت، أهمية التعاون مع مجالس المحافظات، وأن يكون قطاع التنمية الاجتماعية ضمن أولويات المشاريع المدرجة في موازناتها، حيث إن الوزارة نفذت ما تم رصده من مخصصات لقطاع التنمية الاجتماعية بصورة كاملة في موازنات اللامركزية.

وأشارت إلى أنه ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني، تم تخصيص 110 مساكن للأسر الفقيرة في المحافظة بما في ذلك لواء القطرانة، إذ ستنفذ المكرمة على مدار عامين، لافتة إلى أن عدد من الأسر المنتفعة ستستفيد من مبادرة “بنعمرها”، لصيانة مساكن الأسر الفقيرة بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وقالت بني مصطفى خلال اللقاء، إنه تم إجراء تعديلات على تعليمات صندوق المعونة الوطنية بهدف التوسع في شمول الأسر الأشد فقرا للمساعدات والدعم النقدي، وفقا لمعادلة الاستهداف المعتمدة في الصندوق من خلال نظام إلكتروني.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع تناول فيه النواب الدكتور جميل الدهيسات والدكتور أحمد القطاونة والدكتور إبراهيم القرالة ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة وعدد من أعضاء المجلس، البرامج الاجتماعية واحتياجات المحافظة، وتعزيز فرص حصول المواطنين على الخدمات.

من جانب آخر، التقت بني مصطفى برؤساء وممثلي جمعيات خيرية في لواءي المزار الجنوبي ومؤاب، مؤكدة أهمية الشراكة والتفاعل الإيجابي مع القطاع التطوعي.

ولفتت إلى أن الوزارة تعتبر قطاع الجمعيات الخيرية شريكة في تقديم الخدمات الخاصة بالحماية الاجتماعية، في إطار دورها التنموي والرديف لجهود الوزارة.

وبينت أن إصلاح قطاع الجمعيات يبدأ من مراجعة الأطر التشريعية الناظمة لعملها، ومن خلال نظام لتصنيفها على أساس معايير محددة، بهدف تقييمها بطريقة موضوعية، وحوكمة أعمالها، حيث تم إقرار نظام الاتحادات وأتمتة أعمال الجمعيات وبياناتها من خلال منصة تكامل في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لإصلاح قطاع الجمعيات.

وفي لواء فقوع، زارت بني مصطفى جمعية جابر بن حيان، واطلعت على أبرز برامجها، وتفقدت الحضانة التابعة للجمعية، التي تم دعمها من الوزارة.

كما تفقدت مركز تنمية المجتمع المحلي في تجمع قرى الخرشة، والتقت أبناء المجتمع، وأطلعت على أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها ، كما زارت جمعية نشامى قرى الخرشة الخيرية، وجمعية الخالدية الخيرية، وتفقدت أبرز برامجهما وخدماتهما.