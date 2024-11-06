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استشهاد 30 لبنانيا جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك

6 نوفمبر 2024
استشهاد 30 لبنانيا جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك

وطنا اليوم:تواصل دولة الاحتلال نشر الخراب والدمار في لبنان، وجنوبه، في إطار عدوان متصاعد ارتفعت وتيرته بشكل كبير منذ الـ23 من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء، إن شوارع وأحياء وبلدات على مستوى البلاد، تعرضت للتدمير بالكامل جراء العدوان والقصف الإسرائيلي المتواصل.
وأضافت الوكالة أنه “في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها”.
وأوضحت الوكالة أن “أكثر من شارع وحي في 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دُمرت تدميرًا كاملا، وهذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام”، التي تقع في جنوب لبنان.
وأعلن محافظ بعلبك بشير خضر استشهاد 30 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان الأربعاء.
وكتب خضر عبر منصة إكس “20 غارة على محافظة ‎بعلبك ‎الهرمل اليوم، سقط جراءها 30 شهيدا و35 جريحا”.


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