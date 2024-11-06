بنك الاتحاد ويونيسف يجددان شراكة دعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب في الأردن

وطنا اليوم_عمان، 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 – للسنة الثالثة على التوالي، جدّد بنك الاتحاد واليونيسف شراكتهما لدعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب لتعزيز الوعي بالتغيّر المناخي في جميع أنحاء الأردن.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة الوعي بين 100,000 شاب وشابة حول كيفية لعب دور فعّال في مكافحة التغير المناخي من خلال التوعية على مختلف المستويات. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك 3,000 شخص من فئة الشباب، 50% منهم سيدات، في برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وقدرتهم على الوصول إلى وظائف خضراء وفرص عمل مستدامة في الأردن.

وقالت ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد: “نحن نؤمن في بنك الاتحاد بدور الشباب في التعامل مع التغيّرات المناخية التي تواجه عالمنا اليوم. وعبر هذه الشراكة مع يونيسف، نلتزم بمساعد الشباب على تنمية المهارات والثقة التي يحتاجونها لقيادة حلول مستدامة التي يستفيد منها الأردن كله.”

يواجه الأردن تحديات مناخية رئيسية. ولأن الأطفال والشباب بشكل خاص هم أكثر عرضة لآثار التغيّر المناخي فإنهم يمتلكون القدرة على قيادة التغيّر والتحوّل عند توفر الدعم والفرص المناسبة لهم.

وصرّح ممثل يونيسف في الأردن فيليب دُواميل أن “الشباب في الأردن هم قوة دافعة متحمسة للإسهام في التنمية المستدامة للأردن. وعبر هذه الشراكة المتواصلة، تجهّز يونيسف وبنك الاتحاد الجيل الجديد من الشباب ليصبحوا أول المدافعين عن المناخ في مجتمعاتهم المحلية ويسهموا في المبادرات المناخية العالمية.”

بفضل دعم بنك الاتحاد ستتوفر للشباب فرصة لتضخيم أصواتهم وتعزيزها في مناسبات مهمّة مثل المؤتمر المحلي للشباب حول التغيّر المناخي 2024. وتقدم الشراكة أيضًا الدعم للقيادات المناخيّة الشابة في الأردن لتشارك في الشبكات العالمية كالجلسة الـ29 لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) التي تنعقد في أذربيجان هذا العام.

نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد مؤسسة أردنية للخدمات المالية، تعمل منذ واحد وأربعين عاماً، وتشكّل القيم الإنسانية والعائلية جوهرها. يضع بنك الاتحاد رضا عملائه؛ من أفراد وروّاد أعمال وشركات ونساء مؤثرات، في صدارة أولوياته.

نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.