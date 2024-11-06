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جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مواسرجي

6 نوفمبر 2024
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مواسرجي

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
مواسرجي / دائرة الصيانة والتنفيذ
وفقا للشروط التالية
أن يكون أردني الجنسية.
خبره لا تقل عن 3 سنوات .
يفضل أن يكون لديه خبرة في صيانة البويلرات .
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.
السيرة الذاتية و الشهادات العلمية إن وجدت .
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
او الحضور شخصياً الى دائرة الموارد البشرية في الجامعة .
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 11/11/2024.


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