الميداني الأردني نابلس /٤ يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/٤، تقديم دورها الطبي والإنساني للمراجعين هناك.

وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني مع مختلف الحالات التي تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.

وبين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (16696) حالة، منها (96) عملية كبرى و(84) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 139444 حالة مرضية.

بدوره، أشار قائد قوة المستشفى إلى أن المستشفى الميداني يحتوي على عيادات طبية من مختلف التخصصات، مثل عيادة أطفال، نسائية، باطنية، جراحة، عظام، جلدية، عيون، أذنية، أسنان، طب عام، بالإضافة إلى غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وغرفتي عناية حثيثة، ومختبراً للأشعة والتعقيم وصيدلية وقسم الطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة.

من جانبهم أشاد أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.