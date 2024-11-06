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الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب

6 نوفمبر 2024
الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب

وطنا اليوم:هنَّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، دونالد ترمب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبعث الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، أعرب خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لترمب، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما هنَّأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة عبَّر خلالها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لترمب، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق بمزيد من التقدم والرقي.


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