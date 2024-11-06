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ارتفاع غير مسبوق في صادرات الأغنام والتمور والخضار والفواكه

6 نوفمبر 2024
ارتفاع غير مسبوق في صادرات الأغنام والتمور والخضار والفواكه

وطنا اليوم:بلغت الصادرات التراكمية من الخضار والفواكه في نهاية تشرين الأول ما نسبته 99% من مجموع الصادرات الكلية للعام 2023، بحسب وزارة الزراعة.
ووصلت صادرات الخضار والفواكه في نهاية شهر تشرين أول إلى 522 ألف طن بزيادة تصل إلى 17 % مقارنة بالصادرات التراكمية لنهاية شهر تشرين أول والبالغة 448 ألف طن.
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فإن الصادرات للعام الحالي هي الأعلى منذ 5 أعوام، مما يدل على تعافي الصادرات، ويتوقع أن ترتفع أكثر حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت الوزارة أنه استجابة لسياستها في دعم صادرات محصول البندورة للمزارعين دخول أسواق جديدة مثل السوق المصري واليمني.
كما ارتفعت الصادرات التراكمية من التمور للعام الحالي، وحقق السوق البريطاني أكبر نسبة نمو في مستورداته من التمور الأردنية لتبلغ حصته من مجموع صادرات التمر الأردنية غلى حوالي 17% في زيادة مقدراها 190%.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع غير مسبوق بصادرات الأغنام حيث بلغت 704 آلاف رأس بزيادة تصل إلى 141 %.
وتأتي إجراءات الوزارة ضمن مسار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحاور إرشاد وتمويل وتوجيه القطاع ومتابعة مراحل ما بعد الحصاد والتي ساهمت في المحافظة على الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، وانعكاسا للاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول في تقدير لدور الأردن المحوري والاستفادة من احترام الدول لجلالة الملك والأردن إلى جانب جودة المنتج المحلي الذي أصبح يشكل علامة مميزة في الأسواق العالمية.


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