المومني: علاقاتنا لا تتأثر مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الحزب الفائز

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أن العلاقات الأردنية الأميركية قوية ومستقرة بغض النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات طيبة مع كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما شدد المومني على أن الأردن لن يسمح بالمساس بأمن حدوده، مؤكدًا أن المملكة تتمتع بالقوة والاستقرار.

وأضاف المومني في تصريح بمنتدى التواصل الأربعاء، أن الأردن يواصل تسخير أدواته الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، مع الالتزام بالوصاية الهاشمية عليها، مبينًا أن السيادة على القدس فلسطينية، فيما المسؤولية عربية وإسلامية.

وأشار إلى الجهود الملكية المبذولة لحماية حقوق المسيحيين في القدس في ظل الهجمات “الإسرائيلية”.

وعن دعم الأردن للشعب الفلسطيني، أشار المومني إلى أن المملكة تُعد الممر الأساسي للمساعدات الإنسانية، حيث قدمت 122 طائرة إغاثة و3352 شاحنة مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد المحروم من تقرير مصيره ويواجه المؤامرات باستمرار، بينما يتجاهل اليمين المتطرف حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح المومني أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأردن، وأن قيام الدولة الفلسطينية يعد مصلحة عليا للدولة الأردنية، مبينًا أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي تطرح القضية الفلسطينية في كافة المحافل العالمية. وشدد على أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا من خلال العدالة وتطبيق حل الدولتين، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنعم بالسلام إلا بالاتفاق مع الشعب الفلسطيني.