اندلاع حريق كبير داخل مقهى في إربد

وطنا اليوم:شهدت مدينة إربد صباح اليوم حادثة مؤسفة، حيث اندلع حريق هائل في أحد المقاهي الشهيرة، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة التي شوهدت من مسافات بعيدة.

ووقع الحادث في المقهى الواقع بالقرب من مدينة الحسن وجامعة اليرموك، مما تسبب في حالة من الهلع والارتباك بين المارة والطلاب. وقد عملت فرق الدفاع المدني على الفور للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره، إلا أن كثافة الدخان وسرعة اشتعال النيران صعّبت من مهمة رجال الإطفاء.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق أتى على كامل محتويات المقهى الذي يتكون من طابقين، مما أسفر عن خسائر مادية كبيرة. ولم تسجل أي إصابات بشرية حتى الآن، بفضل سرعة تدخل فرق الدفاع المدني.