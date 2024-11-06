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وزير دفاع الاحتلال الجديد: سنعمل على تدمير حركة حماس وهزيمة حزب الله

6 نوفمبر 2024
وزير دفاع الاحتلال الجديد: سنعمل على تدمير حركة حماس وهزيمة حزب الله

وطنا اليوم:أعرب يسرائيل كاتس، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي الجديد، عن شكره لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الثقة التي أولاها له بتعيينه في هذا المنصب الرفيع.
وقال كاتس في أول تصريح له بعد تعيينه: “أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على الثقة التي أولاها لي بتعييني في منصب وزير الدفاع. إنني أقبل هذه المسؤولية بإحساس عميق بالرسالة والخوف المقدس على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها.”
وأضاف كاتس: “سنواصل العمل معًا لدفع النظام الأمني الإسرائيلي نحو النصر على أعدائنا، وسنسعى جاهدين لتحقيق أهداف الحرب التي تتركز في حماية أمن الدولة والمواطنين.”
وأكد أن الأولوية القصوى هي “عودة جميع المختطفين”، معتبرًا أن هذه المهمة هي “المهمة القيمة الأهم” بالنسبة له.
وتابع كاتس قائلاً: “سنعمل على تدمير حركة حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، وكبح العدوان الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة.”، وفق تعبيره.
كما شدد على أهمية “عودة سكان الشمال والجنوب إلى منازلهم آمنين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين في إسرائيل.”
يأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان نتنياهو عن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع


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