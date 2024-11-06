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ترمب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية : سنغير أوضاع البلاد

6 نوفمبر 2024
ترمب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية : سنغير أوضاع البلاد

وطنا اليوم:أعلن الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية وقال إنه يتوقع الحصول على أكثر من 300 من أصوات المجمع الانتخابي.
وقال ترامب في كلمة من مقر حملته الانتخابية بولاية فلوريدا “فزت فوزا تاريخيا، لقد فزنا في الولايات المتأرجحة وفي التصويت الشعبي وحققنا 315 صوتا وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب”.
وأضاف أمام حشد من أنصاره “الرب أنقذني لينقذ البلاد، هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل، انتصاري توافق سياسي تاريخي، ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا”.
وتطرق ترامب إلى تعهداته بعد انتخابه، وقال “سأجعل أميركا عظيمة مجددا، نريد جيشا قويا، سأوفر فرص العمل، سنخفض الضرائب ونغلق الحدود أمام المجرمين، لقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة”.
وأكد الرئيس 49 للولايات المتحدة أن الحزب الجمهوري سيطر على مجلسي الطونغرس بعد استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.


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