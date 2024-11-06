حرب دامية على لبنان لليوم الـ 45 وحصار وتجويع ممنهج في غزة

وطنا اليوم:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربها الدامية على لبنان لليوم الـ 45 تواليا، بشن عشرات الغارات والقصف المدفعي، على مناطق متفرقة من البلاد وتوغل بري في عدد من قرى الجنوب وسط مقاومة شرسة من حزب الله.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة شهداء المجزرة التي وقعت في بلدة برجا في محافظة جبل لبنان جراء غارة إسرائيلية، ارتفعت إلى 20 شهيداً و 14 مصاباً.

من جانبه، قال الدفاع المدني في بيروت، إن أعمال رفع أنقاض المبنى المستهدف مستمرة بحثا عن مفقودين.

وأضاف إن امرأة كذلك استشهدت في استهداف الطيران الحربي بلدة الجية عند مدخل صيدا.

واستشهد 3 أشخاص في غارة على بلدة حورتعلا في البقاع، حيث ارتقى شهيدان وجرح آخر، بغارة على بلدة طليا في البقاع أيضا.

ووفق الصحة اللبنانية، بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى، منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، نحو 3013 شهداء، و13 ألفا و553 منذ أكتوبر 2023.

33 يوماً من الحصار الخانق لشمال القطاع

في ذات السياق، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 397 تواليًا.

ولليوم 33 ، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 15 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث بات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

استشهاد أكثر من 1,800 فلسطيني منذ أن شنت إسرائيل هجومها على شمال غزة الشهر الماضي

تقرير أممي يؤكد دخول 30 شاحنة مساعدات خلال الشهر الماضي

من جهتها، أكدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز على أن “ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا”، بل يجب تسميته “إبادة جماعية”.

وشاركت ألبانيز على حسابها بمنصة إكس تقريرا للأمم المتحدة يفيد بسماح إسرائيل الشهر الماضي بدخول 30 شاحنة مساعدات يوميا فقط إلى قطاع غزة.