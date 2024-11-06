الأردن يعزي مصر بارتقاء ضابطين إثر سقوط مروحية عسكرية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، إثر سقوط طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشلوفة، اليوم، وارتقاء ضابطين، أثناء قيامهما بمهام تدريبية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بهذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وعائلاتهما.