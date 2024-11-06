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6 شهداء في جنين برصاص قوات الاحتلال

6 نوفمبر 2024
6 شهداء في جنين برصاص قوات الاحتلال

وطنا اليوم:استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بلدة قباطية جنوب جنين، ليرتفع عدد شهداء البلدة منذ صباح اليوم إلى أربعة، وشهداء محافظة جنين إلى 6.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمهما نقلت جثمان شهيد (22 عاما) إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية، وهم: نصر كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة.
وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل مركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما، إلى المجمع الطبي في البلدة. كما أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهيد الثالث كان يتواجد على سطح منزل عائلته في البلدة عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، حيث تم نقله مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين وهناك أعلن استشهاده.
وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا الرصاص الحي على سيارة بعد صدمها بمركبة عسكرية بشكل متعمد، لإجبارها على التوقف.
وفي سياق متصل، قتلت قوات الاحتلال صباح اليوم الشابين محمد وشوقي العصعوص في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.


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