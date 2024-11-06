تعمق منخفض البحر الأحمر الأربعاء والخميس

وطنا اليوم_تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب إلى تعمق تأثير منخفض البحر الأحمر على الأردن يومي الأربعاء و الخميس.

و تشير التحليلات الجوية لدى مركز طقس العرب بأنه يُتوقع أن تهب على المملكة رياحاً جنوبية شرقية نشطة السرعة اعتباراً من وقت مبكر من صباح الأربعاء وتستمر طيلة النهار تؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة بالإضافة إلى أنها قد تتسبب في حدوث موجات غبارية في المناطق الصحراوية والمكشوفة وقد تصل بعض المناطق الجبلية و تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و مع ساعات مساء الأربعاء، تزداد سرعة الرياح الجنوبية الشرقية، و تترافق مع هبات قوية خاصة في المناطق الشفا غورية ومناطق البحر الميت و بعض مناطق الأغوار حيث قد تصل سرعة بعض الهبات إلى 70 كم/ساعة، كما ويستمر هبوب هذه الرياح النشطة على المملكة طيلة نهار يوم الخميس و تبدأ بالتراجع التدريجي مع ساعات ليلة الخميس/الجمعة إلا أنها تبقى نشطة على فترات و لكن أكثر تباعداً.