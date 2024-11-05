مدير مستشفى العودة: جراح واحد يخدم شمال غزة

وطنا اليوم_وصف مدير مستشفى العودة، محمد صالحة، الوضع الصحي في شمال غزة بـ “الكارثي”، مشيراً إلى الانهيار الكامل للمنظومة الصحية نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للنظام الصحي بشكل مباشر.

وفي حديثه، أكد صالحة أن آليات الاحتلال تبعد حوالي 200 متر عن المستشفى، مما يعوق حركة المواطنين الذين يضطرون للقدوم إلى المستشفى بطرق بديلة. وأوضح أنه لا توجد سيارات إسعاف لنقل المصابين، مما يضطرهم لنقلهم حملاً على الأكتاف أو بواسطة عربات تجرها حيوانات.

وأضاف أن الطواقم الطبية في المستشفى تعاني من نقص حاد، حيث يتواجد جراح واحد فقط يخدم جميع المناطق في شمال القطاع ويقوم بإجراء عمليات منقذة للحياة. وأكد أن أي جراحة أخرى تخصصية تحتاج إلى نقل المرضى إلى مستشفيات غزة، وهو أمر صعب جداً ويعتمد على التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، حيث تم نقل 19 حالة بنجاح إلى مستشفيات غزة .