دائرة الأراضي تطلق خدمة اختيار خبراء لجان إزالة الشيوع إلكترونياً

وطنا اليوم_أطلقت دائرة الأراضي والمساحة خدمة اختيار خبراء لجان إزالة الشيوع من خلال استحداث نظام إلكتروني معد لهذه الغاية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجات الشفافية والوضوح في آلية اختيار الخبراء وتحييد العامل البشري.

ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للخبير يعلمه عن موعد ومكان حضوره أمام لجان إزالة الشيوع لأداء الخبرة، بحسب مدير عام الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.

وأكد العموش، أن هناك بعض الشكاوى وردت للدائرة من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية حول آلية اختيار الخبراء، حيث كان اختيارهم في السابق يتم من خلال الطريقة التقليدية وما يشوبها من سلبيات لذلك قمنا على الفور بالاستجابة لهذه الشكاوى وقمنا باستحداث نظام دور إلكتروني في اختيار الخبراء يواكب ويلائم النجاحات والإنجازات التي حققتها لجان إزالة الشيوع ويمكن الخبراء من أداء خبراتهم بكل شفافية.

وأضاف “قمنا في دائرة الأراضي والمساحة باعتماد قوائم الخبراء وتحديثها بعد أن انطبقت عليهم الشروط من خلال لجان مشكلة لهذه الغاية وبالشراكة مع المعنيين بالقطاعين العام والخاص”، مؤكدا أنه سوف يتم تقييم المساحين والمقدرين باستمرار للتأكد من أداء أعمالهم بكفاءة واقتدار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخلاف ذلك وفقاً لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.

يذكر أن قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة (2019)/ الفصل الخامس، نقل نظام إزالة الشيوع في المواد (94-120)، الاختصاص من المحاكم النظامية إلى لجان مختصة من موظفي دائرة الأراضي والمساحة، بقرار من المدير العام بموجب المادة (104) الفقرة (أ)، حيث تتولى تلك اللجان النظر في المعاملات والبت فيها.