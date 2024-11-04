عودة مُرتقبة للرياح الشرقية المُثيرة للغُبار

وطنا اليوم:تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي خلال الأيام المقبلة لتصبح حول معدلاتها السنوية، وذلك نتيجة لتأثر الأردن بامتداد منخفض البحر الأحمر، مع عودة مرتقبة لنشاط الرياح الشرقية المثيرة للغبار والأتربة ما يزيد الشعور بالبرودة بشكل ملحوظ خصوصا في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع الثلاثاء لكنها تبقى دون المعدلات السنوية بين 2 إلى 3 درجات، ويكون الطقس باردا خلال ساعات الصباح، يصبح خريفيا ولطيفا خلال ساعات النهار، وتصل العظمى في العاصمة عمان نحو 21 درجة مئوية وسط رياح خفيفة ومتقلبة، وخلال ساعات الليل يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد، وتتراوح الصغرى بين 11 و14 مئوية في مختلف المناطق.

ويتأثر الأردن الأربعاء والخميس بامتداد منخفض البحر الأحمر، مما يرفع درجات الحرارة مع أجواء جافة، ويكون الطقس مشمسا ومائلا للبرودة نهارا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، بينما تكون الأجواء باردة ليلا.

وقد يترافق امتداد منخفض البحر الأحمر ببعض الزخات المطرية صباح الخميس في نطاقات جغرافية محدودة، تتركز في شرق المملكة، وذلك وفقا لـ”طقس العرب”.