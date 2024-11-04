العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الاثنين، واجب العزاء إلى عشيرة الغويري، بوفاة محمود حسن الغويري، وإلى عشيرة المعايطة، بوفاة محمود محمد المعايطة، وإلى عشيرة العليمات، بوفاة الحاجة فضا سليمان العليمات، أرملة المرحوم الحاج عواد راشد العليمات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي المفرق والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشائر الغويري والمعايطة والعليمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.