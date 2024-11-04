كارفور تغلق كافة فروعها في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت سلسلة متاجر كارفور في الأردن عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام عن إغلاق جميع فروعها اعتباراً من 4 نوفمبر 2023.

وأفادت تقارير في نهاية أكتوبر بأن كارفور تخطط لتغيير اسمها وإزالة اللافتات الخاصة بها من جميع فروعها في المملكة.

يأتي هذا التغيير بعد أن أنهت مجموعة الفطيم، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، ارتباطها بسلسلة كارفور الفرنسية. وفقاً للمصادر المتداولة، سيكون الاسم الجديد هايبر ماكس كخطوة أولى في الأردن.

وأدى تصاعد حملات المقاطعة الشعبية للشركات الداعمة للاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 في الأردن لا سيما ضد سلسلة متاجر “كارفور” الفرنسية، التي تملك حق استخدام اسمها التجاري مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إغلاق عدد من فروعها في مختلف أنحاء المملكة بشكل تدريجي.

وشملت الإغلاقات فروعاً في مراكز تجارية كبرى في العاصمة عمّان ومحافظات أخرى مثل إربد شمالا.

ويأتي هذا الإغلاق كخطوة متوقعة بعد تكبّد السلسلة خسائر متزايدة نتيجة مقاطعة الأردنيين، الذين استجابوا بشكل غير مسبوق لدعوات المقاطعة.