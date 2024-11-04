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أبو تريكة ينتقد الصمت العربي على الإبادة في غزة: نمشي ورؤوسنا محنية

منذ ساعتين
أبو تريكة ينتقد الصمت العربي على الإبادة في غزة: نمشي ورؤوسنا محنية

وطنا اليوم:هاجم لاعب منتخب مصر الدولي السابق، محمد أبو تريكة، صمتَ الأنظمة على الإبادة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال أبو تريكة الأحد في الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنكليزي، على شبكة قنوات “بي إن سبورت”: “يا جماعة، لا سمح الله ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون وصول عدد الشهداء إلى 50 ألفاً، الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة منذ أكثر من عام، ألا يكفي ذلك؟”.
وأضاف: “الناس تموت وتحرق على الهواء وأنتم غير موجودين، طلبنا منكم مساعدتهم لكنكم لم تفعلوا، ظلوا على حيادكم، فمن يتغطى بالصهاينة والأمريكيين عريان”.
وواصل حديثه: “لا تساعدوهم، سيساعدهم الله، هم أناس يتوكلون على الله، فماذا عنكم؟ سينصرهم الله، أما أنتم يا أهل غزة أصبحنا نمشي ورؤوسنا منحنية إلى أسفل، لأننا لا نملك كرامة ولم نساعدكم ولم نقف معكم، سامحونا وإن شاء الله سيسامحنا هو أيضا”.
وقال: “يا جماعة لا سمح الله نحن دول كبيرة، قولوا لنا إن العرب لهم قيمتهم، لا تفرطوا في عظمة العرب، لم ندخل للناس أي مساعدات منذ شهر، الله يكون مع أهل غزّة وأهل لبنان، هؤلاء أناس تقاوم وتجاهد، وقال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.. لقد انتقلنا يا جماعة لا سمح الله إلى خانة المفعول به، يكفي 14 شهراً”.


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