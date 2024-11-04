رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أستونيا

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، رئيس جمهورية أستونيا ألار كاريس الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس جمهورية أستونيا خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، سيما في مجالات التكنولوجيا ورقمنة خدمات الصحة والتعليم والريادة والابتكار والسياحة وتشجيع السياح من أستونيا لزيارة المملكة.

وأكدا، دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين باستكشاف فرص ومجالات التعاون والشراكة والاستثمار، مشيرين بهذا الصدد إلى أهمية عقد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني في عمان غدا.

واستعرض رئيس الوزراء رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

ولفت حسّان إلى ضرورة البحث والتوصل إلى اتفاقيات تسهم في تشجيع الاستثمار بين البلدين.

كما بحث رئيس الوزراء ورئيس جمهورية أستونيا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة وحربها على لبنان، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على استمرارية التنسيق والمشاورات السياسية بين البلدين استنادا الى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.

وأكد رئيس الوزراء على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والحرب على لبنان، وتجنب التصعيد الخطير في المنطقة.

وثمن حسّان دعم أستونيا لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

بدوره، ثمن رئيس جمهورية أستونيا الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار والدور الإنساني الإغاثي للأردن في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

يشار إلى أن الأردن وجمهورية أستونيا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية منذ العام 2001.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية أستونيا.