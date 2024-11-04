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الحنيطي والمعايطة يتابعان تمرين صقور الهواشم / 5

منذ 27 ثانية
الحنيطي والمعايطة يتابعان تمرين صقور الهواشم / 5

وطنا اليوم:تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم، فعاليات التمرين الأمني المشترك “صقور الهواشم / 5” الذي نفذته قيادة الشرطة الخاصة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي.
ويأتي التمرين الذي تم عقده في مركز تدريب الشرطة الخاصة، في إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام، بهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرات التعامل المحترف مع مختلف التحديات والمعطيات الامنية، في سبيل حماية مقدرات الوطن وأمن مواطنيه.
واستمع اللواء الركن الحنيطي واللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار الضباط، إلى إيجازٍ قدمه قادة التمرين ومسؤوليه، وتضمن شرحاً للفرضيات، والواجبات المسندة خلال التمرين، ومجرياته وأهدافه ومراحل تنفيذه.
وتضمنت فعاليات التمرين عدد من المهام والتطبيقاتٍ العسكرية المختلفة، والتي اشتملت على رمايات مختلفة، وتطبيق مهارات اقتحام المباني، و المركبات بإسناد مباشر من طائرات سلاح الجو الملكي.
وعكس التمرين المستوى المتقدم للمشاركين والكفاءة في آليات العمل والتنسيق، والمهارات المكتسبة من خلال دورات التدريب المشتركة.
وفي ختام التمرين، نقل اللواء الركن الحنيطي واللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني للمرتبات المشاركة، معربين عن اعتزازهما بالكفاءة والمعنويات العالية والمستوى المتقدم التي ظهر بها المشاركون، كما تم على هامش التمرين تخريج عدد من الدورات التدريبية النوعية والمتخصصة والمشتركة التي اشرفت عليها القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي بوحداته المختصصة .


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