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الأردن يؤكد رفضه المطلق لتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين

منذ 4 ثواني
الأردن يؤكد رفضه المطلق لتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين

وطنا اليوم:أدان الأردن، الاثنين، بأشد العبارات عنف وإرهاب المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخره إقدام مستوطنين بإشعال النيران في عدة سيارات في منطقة البيرة في رام الله.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إنّ سياره تعرضت للاعتداء خصصت من قبل الحكومة الفلسطينية لاستخدامها من قبل المحطة الجراحية الأردنية في البيرة في رام الله.
وحمل القضاة، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ضمان حماية الشعب الفلسطيني وطواقم الإغاثة الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد رفض الأردن المطلق لهذه الاعتداءات، ولتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، في استمرار للتصعيد الخطير الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المستوطنين المتطرفين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


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