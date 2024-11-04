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بدل تفجيرها.. الاحتلال يدرس استخدام صواريخ استولى عليها ضد حزب الله

منذ ساعة واحدة
This Saturday, July 29, 2017 photo, a Hezbollah fighter stands at a watchtower at the site where clashes erupted between Hezbollah and al-Qaida-linked fighters in Wadi al-Kheil or al-Kheil Valley in the Lebanon-Syria border. When President Trump praised the Lebanese government for fighting Hezbollah last week, the Iranian-backed group was busy demonstrating just how wrong he was, clearing the country's eastern frontier from al-Qaida and negotiating a complex prisoners swap with the militant group alongside the Lebanese government. (AP Photo/Bilal Hussein)

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية إنشاء وحدات مضادة للدبابات باستخدام أسلحة استولى عليها من مواقع حزب الله في جنوب لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي استولى على عشرات الآلاف من صواريخ كورنيت وألماس المضادة للدبابات”، والتي تعادل الصواريخ التي تنتجها شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية رافائيل.
وأضافت أن عشرات الشاحنات حملت الأسلحة من قرى في جنوب لبنان إلى إسرائيل، بعد أن كان الجيش يفكر بتفجير تلك الأسلحة.
وقالت إن لصواريخ كورنيت وألماس التي استولى عليها الجيش في جنوب لبنان “أهمية عملياتية” لإسرائيل، بحسب وصفها.
وأشارت إلى أن إمكانية إنشاء وحدات مضادة للدبابات باستخدام أسلحة حزب الله تأتي في إطار “تاريخ الجيش الإسرائيلي باستخدام غنائم الحروب”، وفق وصفها.
ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب على لبنان لتشمل معظم المناطق بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه بنهاية الشهر ذاته.
ويعلن حزب الله يوميا عن تصديه لقوات الجيش الإسرائيلي في قرى الجنوب، واستهداف وقتل عشرات الجنود، في حين اعترفت إسرائيل بمقتل 37 عسكريا منذ بدء العملية البرية في لبنان.


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