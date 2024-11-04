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الحكومة تنشر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة

منذ ساعتين
الحكومة تنشر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة

وطنا اليوم:أصدرت الحكومة، الاثنين، البلاغ الرسمي رقم (15) لسنة 2024 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وبموجب البلاغ، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2025-2027) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 10/11/2024 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.


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