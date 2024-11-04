الرئاسة الفلسطينية: استهداف إسرائيل للأونروا تصفية لقضية اللاجئين

وطنا اليوم:قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، هو استهدافها وتجريمها بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها.

ودعا في بيان اليوم الاثنين، العالم الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

من جهة اخرى، دان أبو ردينة هجوم المستوطنين المتطرفين فجر اليوم، على مدينة البيرة وإحراق نحو 20 مركبة للمواطنين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وشدد على أن شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.