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المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي تلاعب بموازين زيت الزيتون

منذ 10 ثواني
المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي تلاعب بموازين زيت الزيتون

وطنا اليوم:دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى إبلاغها في حال وجود شكّ لدى المواطنين في موازين زيت الزّيتون أو الوزن الصّافي للعبوات.
وقالت المؤسسة في إدراج لها على صفحاتها على المنصّات الرّقميّة إن على المواطنين الراغبين بتقديم أيّ شكوى في هذا الخصوص التواصل معها على هاتف وواتساب الشّكاوى 065301243، للتحقق من صحّة الموازين ووزن العبوات.


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