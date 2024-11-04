إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

وطنا اليوم:أطلقت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني “بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية”، إذ بين مدير مديرية التفتيش في الوزارة هيثم النجداوي أن هذه البوابة إلكترونية يتم الدخول لها من خلال موقعها الإلكتروني، وتوفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية لأصحاب العمل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بكل منشأة وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وأشار إلى أن البوابة تقدم 13 خدمة إلكترونية لأصحاب العمل سيتم إطلاقها على مراحل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن ستطلق في المرحلة الأولى 6 خدمات من خلال البوابة وهي: خدمة ادخال فروع المنشأة في حال لم تكن مدرجة من ضمن الفروع الموجودة بقاعدة بيانات وزارة العمل، خدمة ادخال العاملين بالمنشأة الذين سيتم استخدامهم في الخدمات الالكترونية، خدمة ملخص الزيارات التفتيشية التي تم زيارتها من قبل مفتشي الوزارة وذلك لضمان الشفافية، خدمة الإعتراض على اجراءات التفتيش ونتائج الزيارة، خدمة ارفاق الملفات المطلوبة من المفتش بعد الانتهاء من الزيارة.

وأضاف النجداوي أن من الخدمات التي ستوفرها في المرحلة الأولى عبر البوابة خدمة الاعتمادات المتعلق وتشمل الاعتمادات وتشتمل على “اعتماد طبيب بدوام كلي، اعتماد طبيب بدوام جزئي من خلال طرف ثان، اعتماد طبيب بدوام جزئي، اعتماد طبيب بدوام كلي من خلال طرف ثان، اعتماد ممرض، اعتماد ممرض من خلال طرف ثان، اعتماد مسعف، اعتماد مسعف من خلال طرف ثان، اعتماد مشرف اختصاصي، اعتماد مشرف فني متفرغ، اعتماد مشرف فني غير متفرغ، واعتماد لجان السلامة والصحة المهنية”.

أما الخدمات التي سيتم اطلاقها في المرحلة الثانية (سجل اصابات العمل الربعية، التبليغ عن اصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، التبليغ عن الامراض المهنية او الاشتباه بها للعاملين، التبليغ عن اصابات العمل المميتة خلال 48 ساعة من وقوع الحادث، استمارة المؤسسة إشعار رقم (1) وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون العمل، والسجلات الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون العمل).

أما خدمات المرحلة الثالثة (بيان مدى أهلية العمال والقدرة على العمل مادة 21، توثيق محاضر اجتماع لجان السلامة والصحة المهنية، والقائمة الذهبية).

وأشار النجداوي إلى أنه بإمكان أصحاب العمل الراغبين بمزيد من المعلومات أو الدعم الفني التواصل على هاتف رقم: 60/2221020 فرعي رقم: 2334.