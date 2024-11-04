بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تنبيه هام للمواطنين .. تعديلات على خطوط وأجرة الباص السريع

منذ ساعتين
تنبيه هام للمواطنين .. تعديلات على خطوط وأجرة الباص السريع

وطنا اليوم:أجرت الشركة القائمة على مشروع الباص السريع بعض التعديلات على بعض المسارات وأجرة النقل، حيث جاءت التعديلات كما يلي :

إيقاف مسار 45 .
إعادة مسار 8 لمساره القديم مرورا بمجمع المحطة .
استحداث مسار رقم 67 من قرية خالد إلى محطة ماركا .
تخفيض أجرة مسار 66 (النزهة / طارق) لتصبح 30 قرشا.
دمج مساري 44 و 58 بمسار واحد ليصبح مسار 58 (الجمرك / المركز العربي / دوار الداخلية).

وكشف المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان، رياض الخرابشة، عن تدشين خط جديد للباص السريع يمتد من محطة الزرقاء وصولًا إلى صويلح.
وأفاد الخرابشة في تصريح إذاعي، بأنه تم شراء 16 حافلة جديدة ستدخل الخدمة قريبًا لهذا الخط، حيث من المتوقع أن يكون تردد الحافلات عند إطلاق الخط الجديد كل 10 دقائق.
كما أشار الخرابشة إلى أن تكلفة الركوب المتوقعة لهذا الخط ستكون 85 قرشًا.
وذكر الخرابشة أن الخط الجديد، الذي يحمل الرقم 104، سينضم إلى مجموعة خطوط الباص السريع العاملة حاليًا، والتي تشمل الخطوط (98، 99، 100، 102، 103).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:45

زهدي جانبيك يكتب: لماذا لا نثق بحكوماتنا؟

12:32

رئيس الوزراء يؤكد على إجراء الصيانة لمرافق مستشفى جرش

12:29

الرئاسة الفلسطينية: استهداف إسرائيل للأونروا تصفية لقضية اللاجئين

12:18

الجيش يسقط درون محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الجنوبية

12:12

إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

12:04

المواصفات تدعو لإبلاغها عن أي تلاعب بموازين زيت الزيتون

11:56

رفع علاوة غلاء المعيشة 35 دينارا بإتفاقية عمل جماعية للعاملين في الكهرباء

11:50

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مبرمج نظام ادارة التعلم الالكتروني Moodle

11:45

رئيس الوزراء يزور جمعية سيدات قفقفا الخيرية

11:39

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية من ضمنهم لاعبا عمان الاهلية

11:24

إطلاق بوابة صاحب العمل لخدمات التفتيش والسلامة والصحة المهنية

11:21

الكشف عن وحدة ألعاب متنقلة لخدمة أطفال إربد

وفيات
وفيات الاثنين 4-11-2024وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024