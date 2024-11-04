تنبيه هام للمواطنين .. تعديلات على خطوط وأجرة الباص السريع

وطنا اليوم:أجرت الشركة القائمة على مشروع الباص السريع بعض التعديلات على بعض المسارات وأجرة النقل، حيث جاءت التعديلات كما يلي :

إيقاف مسار 45 .

إعادة مسار 8 لمساره القديم مرورا بمجمع المحطة .

استحداث مسار رقم 67 من قرية خالد إلى محطة ماركا .

تخفيض أجرة مسار 66 (النزهة / طارق) لتصبح 30 قرشا.

دمج مساري 44 و 58 بمسار واحد ليصبح مسار 58 (الجمرك / المركز العربي / دوار الداخلية).

وكشف المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمان، رياض الخرابشة، عن تدشين خط جديد للباص السريع يمتد من محطة الزرقاء وصولًا إلى صويلح.

وأفاد الخرابشة في تصريح إذاعي، بأنه تم شراء 16 حافلة جديدة ستدخل الخدمة قريبًا لهذا الخط، حيث من المتوقع أن يكون تردد الحافلات عند إطلاق الخط الجديد كل 10 دقائق.

كما أشار الخرابشة إلى أن تكلفة الركوب المتوقعة لهذا الخط ستكون 85 قرشًا.

وذكر الخرابشة أن الخط الجديد، الذي يحمل الرقم 104، سينضم إلى مجموعة خطوط الباص السريع العاملة حاليًا، والتي تشمل الخطوط (98، 99، 100، 102، 103).