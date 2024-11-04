مذكرة تفاهم بين تجارة عمان والجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمان مع الجمعية الاردنية لمكافحة المخدرات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات، ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال.

ونصت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ورئيس الجمعية الدكتور موسى داوود على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ودعم الجهود المبذولة للوقاية من المخدرات وتعاطيها، وتقديم الدعم للمتعافين من إدمان المخدرات لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، سيتم بموجب المذكرة تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين والجهات المعنية في مجال مكافحة المخدرات، وتسمية غرفة تجارة عمّان كشريك استراتيجي للجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات.

ووفقا للمذكرة سيتم تنظيم حملات توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك بالاستفادة من مرافق غرفة تجارة عمّان وشبكة علاقاتها، فضلا عن إقامة فعاليات حول موضوعات تتعلق بمكافحة المخدرات بالتعاون المشترك بين الجانبين.

كما نصت المذكرة على تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على قطاع الأعمال، للمساعدة في تنفيذ حملات توعوية تستهدف رواد الأعمال والمؤسسات التجارية من أعضاء الغرفة وغيرهم.

وتنص المذكرة على المشاركة في البحوث والدراسات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، والشراكة في إقامة المؤتمر الوطني السنوي لمكافحة المخدرات، من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، فضلا عن تبادل المعلومات حول المشاركات في المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من آفة المخدرات، مشددا على أن هذا المذكرة تعكس التزام القطاع التجاري والخدمي في المساهمة بالجهود الوطنية لتعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر المرتبطة بالمخدرات والعمل على خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.

واوضح ان الغرفة تدعم جميع الجهود والمبادرات والنشاطات الرامية الى رفع مستوى الوعي في المجتمع بشكل عام والقطاع التجاري والخدمي بشكل خاص حول خطر المخدرات، مشيرا الى ان الغرفة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الامن العام مؤخرا بناء على التوجيهات الملكية السامية، وفق خطة عمل بالتنسيق مع الشركاء كافة.

وأضاف الحاج توفيق، ان واجبنا الوطني كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، يملي علينا التصدي لهذه الآفة، لافتا الى ان المطلوب منا أن نعمل بمؤسسية لتوعية المجتمع وخصوصا شريحة الشباب بمخاطر هذه الآفة في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، حتى لا تدمر الأجيال التي تقع على مسؤوليتها بناء مستقبل الاردن.

من جهته، أكد داوود ان المذكرة تأتي تجسيدا للشراكة بين الجانبين بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، لافتا الى أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة خطر المخدرات.

وأوضح ان الجمعية وغرفة تجارة عمان شركاء اساسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات، التي أطلقتها مديرية الامن العام بناء على التوجيهات الملكية السامية.

وبين أن الجمعية ستعمل جنبا الى جنب مع غرفة تجارة عمان وجميع الشركاء لمحاربة هذه الآفة، من خلال تنفيذ ورش العمل التوعوية للقطاع التجاري والخدمي، ودعم المبادرات والنشاطات الهادفة الى تثقيف القطاع التجاري او تخدم المجتمع المحلي.

واكد اعضاء مجلس الادارة الحضورعلى ان للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا في اقامة الفعاليات التثقيفية والتوعوية من خطر هذه الآفة، لافتين الى استعداد الغرفة لعقد ورش عمل لمنتسبيها من مختلف القطاعات.

وأشاروا إلى ان من واجب مجلس الإدارة دعم جهود ادارة مكافحة المخدرات من خلال المساهمة في تنفيذ الخطط التوعوية وكل ما يتطلبه انجاح الاستراتيجية، ووضع مرافق الغرفة تحت تصرف الجمعية والشركاء جميعا، لافتين الى امكانية التعاون فيما بين اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب والجمعية لعقد ورش عمل ودورات متخصصة.

حضر توقيع مذكرة التفاهم النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وعضوا مجلس الادارة علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل