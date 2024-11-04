بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تل ابيب تقطع علاقاتها مع الأونروا وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

منذ 17 دقيقة
تل ابيب تقطع علاقاتها مع الأونروا وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:أعلنت الكيان الإسرائيلي المحتل رسمياً للأمم المتحدة وقف التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مبررة القرار بأن الوكالة “تخدم الإرهاب” بزعم سيطرة حماس عليها، وفق تصريح مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروعي قانون يمنعان عمل الأونروا داخل إسرائيل، ما سيؤثر سلباً على العمل الإنساني ويسبب تراجعاً في توزيع المساعدات في غزة، وهو ما وصفه مدير الأونروا فيليب لازاريني بأنه “انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.
وتقدم الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، والأردن ولبنان، حيث توفر مساعدات إنسانية ضرورية مثل التعليم والرعاية الصحية منذ عام 1950، بعد تأسيسها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1949 لتقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب احتلال الأراضي العربية الفلسطينية عام 1948.
وأكد لازاريني أن الاحتلال الإسرائيلي قصف ثلث مدارس الأونروا في غزة، مما حولها إلى “أماكن للموت”.
وفي غزة، تدير الأونروا 183 مدرسة يستفيد منها نحو 300 ألف طالب، وتم تحويل نحو 150 منها إلى ملاجئ للنازحين “استقبلت نحو 820 ألف نازح”.‏
فيما تعرضت منشآت الأونروا في غزة لأضرار مباشرة وغير مباشرة نتيجة 85 حادث قصف، من بينها 17 حادث قصف مباشر، مما ألحق الضرر بالبنية التحتية للمساعدة الإنسانية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 100 موظف من موظفي الأونروا في ‏قطاع غزة‎.‎
مدرسة الفاخورة – مركز إيواء تم قصفه عدة مرات بشكل مباشر خلال العدوان على قطاع غزة
وانتقد الأردن، عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي، ما وصفه بـ”محاولة اغتيال الأونروا” من قبل إسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

الأمطار تغرق شوارع بغداد وتكشف هشاشة البنية التحتية

09:12

رئيس الوزراء يزور عددا من المواقع في محافظة جرش

05:33

الملك يلتقي الرئيس الاستوني في عمّان الإثنين

04:30

نتنياهو يحدد 3 مفاتيح لاستعادة الأمن في شمال إسرائيل

03:28

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 300 دينار قريباً

02:24

دائرة الأراضي: يمنع تملك الإسرائيليين للعقارات في الأردن

01:57

عودة التوقيت الشتوي ضرورة ملحة من أجل أمن وسلامة الأردنيين

01:22

وكالة استخبارات: نشر 7 آلاف جندي كوري شمالي قرب الحدود الأوكرانية

00:20

عاجل | السعودية الأكثر تملكا للاسهم في بورصة عمان

23:18

نتنياهو يجول على الحدود اللبنانية: “يجب إبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني”

23:11

النائب صالح العرموطي يناقش “الصراع الوجودي العربي الصهيوأمريكي” في الفعالية الخمسين لدارة آل أبو بكر

23:09

معرض وثائقي للصور والكتب يحتفي بإنجازات جلالة الملك في جامعة الزيتونة الأردنية

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024