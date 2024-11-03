وكالة استخبارات: نشر 7 آلاف جندي كوري شمالي قرب الحدود الأوكرانية

وطنا اليوم_ذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية أنه يبدو أن روسيا نشرت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي مسلحين ببنادق هجومية من طراز «إيه كيه 12»، وقذائف «هاون» وأسلحة هجومية أخرى، في مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية، في بيان، الأحد، إن روسيا نقلت أكثر من 7 آلاف جندي كوري شمالي من المنطقة الساحلية الروسية إلى مناطق قريبة من أوكرانيا، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني: «نُقل الجنود الكوريون الشماليون إلى الجبهة الأمامية بمساعدة ما لا يقل عن 28 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية».

وأضافت «وكالة الأنباء الألمانية» أن موسكو سلحت الجنود الكوريين الشماليين بأسلحة روسية، بما في ذلك مدافع «هاون» من عيار 60 ملليمتراً، وبنادق من طراز «إيه كيه 12»، ومدافع رشاشة، وبنادق قنص، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات، ومعدات للرؤية الليلية.

وأشار البيان إلى أن الجنود الكوريين الشماليين يخضعون الآن لتدريبات في 5 مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي، من أجل دعم محتمل للحرب الروسية في أوكرانيا.