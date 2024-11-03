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نتنياهو يجول على الحدود اللبنانية: “يجب إبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني”

منذ 57 ثانية
نتنياهو يجول على الحدود اللبنانية: “يجب إبعاد حزب الله الى ما وراء الليطاني”

وطنا اليوم_ذكرت مواقع إعلامية عبرية أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو تفقد منطقة الحدود مع لبنان.

 

ونقلت القناة 12 عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحدود اللبنانية: “مع أو بدون اتفاق، فإن مفتاح استعادة السلام والأمن في الشمال، ومفتاح إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم هو أولا وقبل كل شيء إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وثانياً ضرب أي محاولة منه لإعادة التسلح، وثالثاً الرد بحزم على أي عمل ضدنا. بكلمات بسيطة: إنفاذ، إنفاذ، إنفاذ – وقطع أنبوب الأكسجين الخاص بحزب الله من إيران عبر سوريا. نحن ملتزمون بكل هذا».

 

وذكرت “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “نتنياهو ألغى زيارة كانت مقررة إلى المطلة اليوم بعد انفجار مسيرة قبل 20 دقيقة من وصوله”.

 

من جهته، نفى نتنياهو الخبر الذي نشرته أحرونوت.


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