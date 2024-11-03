نواب العمل الاسلامي يرشحون العرموطي لرئاسة المجلس

وطنا اليوم:أعلنت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي رسميا، اليوم الأحد، ترشيح النائب صالح العرموطي لرئاسة مجلس النواب.

وقالت الكتلة في تصريح لها:

تواصل كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي لقاءاتها مع الأحزاب والكتل النيابية والنواب المستقلين استعدادا للاستحقاقات النيابية داخل مجلس النواب، وتؤكد الكتلة على عملها وفق مبدأ التشاركية ومد اليد لجميع الأطراف بما يخدم المصلحة العامة للوطن ويرتقي بالأداء النيابي ويرسخ مكانة مجلس النواب الدستورية بين سلطات الدولة، ليأخذ مجلس النواب دوره بشكل كامل وفاعل في تحمل المسؤوليات الوطنية في هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها المنطقة العربية.

وتشيد الكتلة بالروح الايجابية التي غمرت كافة اللقاءات مع المكونات الحزبية والنيابية والتي عبرت بشكل واضح عن طموح الجميع بالارتقاء بأداء مجلس النواب واستشعار أهمية تعزيز عمله في ظل الظروف التي يمر بها الاردن الحبيب.

إن مجلس النواب من ركائز بناء الدولة وتحصينها وتعزيز حضورها، وإن قوته تعبر عن قوة المجتمع وعن إرادته، وهو قوة لكل سلطات الدولة في مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات.

وأمام الحال النيابي القائم حاليا وسعيا من كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بأن تشارك عبر نوابها في إدارة مشهد مجلس النواب بكل إيجابية وتشاركية وتحمل للمسؤولية الوطنية فإن الكتلة تعلن عن ترشيح رئيسها سعادة النائب صالح عبدالكريم العرموطي لموقع رئاسة مجلس النواب، آملين أن تتضافر الجهود النيابية والحزبية لمؤازرة هذا الترشيح.

كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي

عمان الأردن

تاريخ ١ – جمادى الأولى – ١٤٤٦ هـ

الموافق ٣ – تشرين الثاني – ٢٠٢٤ م