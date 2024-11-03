انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الاردن

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيًا ولطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر شمالي المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية الشمالية الشرقية، وسائقي المركبات من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية الشمالية الشرقية

ويكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الثلاثاء، لطيفًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء، إرتفاع قليل على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9 ، وفي مرتفعات الشراة 19 – 8، وفي مناطق البادية 24 – 13، وفي مناطق السهول 21 – 12، وفي الأغوار الشمالية 28 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 30 – 19، وفي البحر الميت 29 – 18، وفي خليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.